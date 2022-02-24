Диетолог раскрыла удивительное свойство кофе

Диетолог раскрыла удивительное свойство кофе
Кофе те только подавляет аппетит из-за кофеина в составе, но и помогает сжигать жир. Фото: Pixabay

Диетолог Триста Бест рассказала о полезных свойствах кофе.

По ее словам, этот напиток ускоряет обмен веществ, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета и даже позволяет замедлить процесс старения. Она отметила, что эти свойства проявляются, если кофе правильно приготовлен.

Как сообщает Eat This, Not That!, лучше не добавлять в кофе молоко и жирные сливки, потому что молочные продукты могут вызывать воспаление у многих людей из-за различного вида аллергий, непереносимости или аутоиммунных заболеваний.

Диетолог посоветовала добавлять мед и корицу в кофе вместо сахара и сиропа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты не рекомендуют бороться с сонливостью с помощью кофе людям, которые только что переболели омикрон-штаммом. Это связано с тем, что кофеин не благотворно воздействует на организм в период после инфекции. При этом после болезни у людей наблюдаются жалобы на сонливость и снижение работоспособности.

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