Уборочная техника проехала мимо Калининского района

Уборочная техника проехала мимо Калининского района
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству
В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Много единиц уброчной техники в Московском и Кировском районах. В вот в Калининском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском районах города уборочной техники почти не видно. До Стрельны и Петергофа уборочные машины вовсе не доехали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погоды в четверг, 24 февраля. Порывы юго-западного, южного ветра будут достигать 17 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.

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