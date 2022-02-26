Вирусолог рассказал, какова летальность «омикрона»

Вирусолог рассказал, какова летальность «омикрона»
Фото "омикрона" сделаны на шестые сутки после инфицирования. Фото: сайт Роспотребнадзора

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейна рассказал, что летальность «омикрона» составляет около 0,5% от числа зараженных.

По словам специалиста, с течением времени смертоносность коронавируса снижается, а контагиозность наоборот растет.

«Вирус очень старается сохранить свою способность заражать, но не всегда это получается. А вот способность убивать он особо не контролирует. Ему убийство больного не нужно», — приводит его слова Ura.ru.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

вирусолог коронавирус омикрон


 

Новости партнеров
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
"Люди в стрессе": в Нижний Новгород прибыл поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
Запад ввел обещанные санкции: как они повлияют на россиян
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог рассказал, какова летальность «омикрона»
ЕС объявил запрет россиянам размещать в банках более ста тысяч евро
Россиянам рассказали, чем удивит россиян рубль на следующей неделе
Уборочная техника проехала мимо Калининского района
В центре Гамалеи оценили «Спутник V» как средство против тяжелого течения ...
Врачи назвали три простых продукта, укрепляющих здоровье сердца
Такси, маршрутка и троллейбус не смогли поделить Ленинский проспект
Без масла и хлеба: Мясников призвал россиян отказаться от принципов ...