Вирусолог рассказал, какова летальность «омикрона»

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейна рассказал, что летальность «омикрона» составляет около 0,5% от числа зараженных.

По словам специалиста, с течением времени смертоносность коронавируса снижается, а контагиозность наоборот растет.

«Вирус очень старается сохранить свою способность заражать, но не всегда это получается. А вот способность убивать он особо не контролирует. Ему убийство больного не нужно», — приводит его слова Ura.ru.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.