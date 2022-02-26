Гастроэнтеролог назвал симптомы смертельных заболеваний ЖКТ

Гастроэнтеролог назвал симптомы смертельных заболеваний ЖКТ
Пройти срочное обследование нужно, если симптомы изжоги сохраняются даже после двухнедельного лечения. Фото: pixabay

Терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов перечислил симптомы, которые могут указывать на смертельно опасные заболевания желудочно кишечного тракта.

Специалист рассказал «Пятому каналу«, что в первую очередь должны насторожить боли при глотании твердых продуктов, постоянный кашель, ощущение удушья или кома в горле.

Кроме того, тревожным симптомом будет изжога. Особенно стоит обратить внимание на ее характер. К врачу следует обратиться, если наблюдаются потеря веса, тошнота или рвота, боли в груди. Пройти срочное обследование нужно, если симптомы изжоги сохраняются даже после двухнедельного лечения.

Игнорирование изжоги может привести к эзофагиту — воспалительному поражению слизистой оболочки пищевода. Язва пищевода проявляется в виде болезненного глотания, тошноты и боли в груди.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые рассказали, как значительно снизить риск развития диабета.

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