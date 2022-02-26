Ученые рассказали, как значительно снизить риск развития диабета

Ученые из Кембриджского университета рассказали, что употребление подслащенных сахаром напитков увеличивает риск развития диабета второго типа. Специалисты рассказали, как его снизить.

По словам ученых, для этого нужно заменить повседневное употребление безалкогольных напитков, подслащенных молочных напитков, подслащенных чая и кофе, ликеров и фруктовых соков на то, что поможет «вымыть» излишки сахара из крови, сообщает «Медик Форум». Замена одной порции сладкого напитка в день может снизить риск развития заболевания на 14-25%

По словам специалистов, допустимыми и безопасными альтернативами могут быть вода и несладкий чай или кофе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в большинстве случаев симптомы диабета похожи и не зависят от гендера, но британским врачам удалось обнаружить особенности, которые присущи конкретному полу. Так, у всех при диабете наблюдается постоянная жажда, сухость во рту, слабость, частое мочеиспускание и зуд слизистых и кожи.