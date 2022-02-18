Эксперты поделились, чем отличается диабет у мужчин и женщин

Эксперты поделились, чем отличается диабет у мужчин и женщин. Фото: Pixabay

Эксперты поделились, чем отличается диабет у мужчин и женщин. Фото: Pixabay

В большинстве случаев симптомы диабета похожи и не зависят от гендера, но британским врачам удалось обнаружить особенности, которые присущи конкретному полу.

Так, у всех при диабете наблюдается постоянная жажда, сухость во рту, слабость, частое мочеиспускание и зуд слизистых и кожи. Также при диабете раны могут заживать медленнее и перед глазами бывает «туман», вес либо резко теряется, либо набирается. Об этом пишет Express.

По мнению экспертов, у диабетиков второго типа по утрам может встречаться тошнота, и с кровати буквально невозможно встать. Специалисты называют это «эффектом утренней зари».

Но есть нечто различное при диабете в симптомах мужчины и женщины. Например, у представителей мужского пола часто встречается кандидоз, снижается тестостерон, беспокоят проблемы с потенцией, они теряют мышечную массу.

У женщин при диабете отмечается молочница, снижается либидо, на слизистых и языке образуется густой белый налет. Может также встретиться диагноз «синдром поликистозных яичников».

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