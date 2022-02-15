Стоит копейки и творит чудеса: назван овощ, способный облегчить страдания диабетиков

Американские ученые рассказали, какой овощ может снизить уровень сахара в крови человека всего лишь за четыре часа.

Согласно информации исследователей университета Дельты, лук способен «творить чудеса». Овощ может понизить сахар в крови всего за пару часов. К слову, лук является довольно бюджетным и популярным продуктом, однако может быть очень полезен гражданам, страдающим сахарным диабетом первого и второго типа. Об этом сообщает издание Daily Express.

Имеется в виду самый обыкновенный лук, который есть в любом магазине, передают эксперты Государственного университета Дельты в Абраке. Эксперты организовали исследование и поняли, что употребление лука может довольно сильно снизить сахар в крови: примерно на 40 мг/дл.

Подобные результаты были получены и другими учеными. Ими они поделились на 97-м ежегодном заседании Общества эндокринологов в Сан-Диего.

Один из авторов научной работы уверена в пользе лука.

«Лук является дешевым и доступным продуктом, который используется в качестве приправы к блюдам. Его можно использовать для лечения больных диабетом», — уверяет Энтони Очех.

Эксперты полагают, что овощ обладает таким свойством потому, что в его составе находится кверцетин и сульфид.

Стоит отметить, что первый компонент входит в группу хорошо изученных флавоноидов, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными эффектами.

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