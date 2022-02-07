Выпуклые пятна и воспаленные губы: врачи назвали 6 кожных симптомов «омикрона»

Специалисты из Великобритании указали на шесть длительных симптомов омикрон-штамма коронавируса.

Об этом рассказывает Daily Express, ссылаясь на результаты исследования британских ученых из организации Zoe COVID Symptom Study.

В перечень симптомов попали «ковидные пальцы». Это когда пальцы на ногах приобретают красный, фиолетовый или синеватый цвет. У заболевших омикрон-штаммом все это сопровождается зудом или даже волдырями. Однако данный симптом присущ и другим вариантам ковида.

Также доктора заметили, что при омикроне у людей воспаляются и трескаются губы. Еще одним симптомом является сухость кожи, она похожа на экзему. Возникает розовое зудящее пятно на шее и груди. Появиться она может в любой момент: во время или после заражения и чаще всего долго не проходит.

Еще двумя симптомами омикрона считают сыпь, которая похожа на потницу, и сыпь характерная для крапивницы. Неприятные патологические элементы на коже могут сохранятся несколько недель. Также заболевшие рассказывают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у переболевшего «омикроном» произойдут опасные изменения в организме.