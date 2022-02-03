У переболевшего «омикроном» произойдут опасные изменения в организме

Отношение к «омикрону» и прогнозы ученых и врачей очень разнятся. Фото: Pixabay

Отношение к «омикрону» и прогнозы ученых и врачей очень разнятся. Фото: Pixabay

Оказывается, «омикрон» не так уж и безопасен.

Врач рассказала россиянам об изменениях в организме людей, которые подцепили новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщает «Москва 24».

Об опасных изменениях в организме человека поведала гематолог Светлана Бычкова. Однако она отметила, что такой «сюрприз» ждет вовсе не каждого пациента.

«Повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. <…> Повышение свертываемости крови как одно из проявлений заболевания. Гиперкоагуляция идет с тромбообразованием», — рассказывает Бычкова.

Гематолог добавила, что такие изменения очень даже «в духе» вирусных инфекций. Однако у разных больных постковидный синдром при «омикроне» различается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «омикрон» способен менять состав крови человека.