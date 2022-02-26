Зеленский потребовал срочно принять решение о принятии Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принятия решения о вступлении Украины в состав Евросоюза.
Зеленский написал в Twitter, что наступил момент для решения о членстве Украины в Евросоюзе и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию.
Кроме того, он сообщил, что провел разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсуждалась дальнейшая действенная помощь Украине.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «война будет длительной» и призвал готовиться к долгосрочным последствиям из-за ситуации на Украине. По словам Макрона, в Европу вернулась война, которая является «односторонним выбором президента России Владимира Путина».