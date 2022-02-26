Dell приостановила продажу электроники в России

Американская компания по производству электроники Dell приостановила торговлю в России и на Украине.

В Dell сообщили, что продажи товаров приостановлены на территории России и Украины. Отмечается, что компания будет следить за ситуацией, чтобы определить дальнейшие шаги. Об этом передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сеть электроники DNS повысила цены на товар до 30%. Директор ритейлера сообщил, что соответствующее решение связано с ростом курса доллара. Он не исключил возможность дальнейшего роста цен. По словам Алексеева, на фоне введения санкций пока не понятно, как будут осуществляться поставки большого перечня товаров.