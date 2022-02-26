Dell приостановила продажу электроники в России

Dell приостановила продажу электроники в России
Продажи товаров приостановлены на территории России и Украины. Фото: unsplash

Американская компания по производству электроники Dell приостановила торговлю в России и на Украине.

В Dell сообщили, что продажи товаров приостановлены на территории России и Украины. Отмечается, что компания будет следить за ситуацией, чтобы определить дальнейшие шаги. Об этом передает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сеть электроники DNS повысила цены на товар до 30%. Директор ритейлера сообщил, что соответствующее решение связано с ростом курса доллара. Он не исключил возможность дальнейшего роста цен. По словам Алексеева, на фоне введения санкций пока не понятно, как будут осуществляться поставки большого перечня товаров.

Dell Россия торговля украина электроника


 

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