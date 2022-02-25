Сеть электроники DNS повысила цены на товар до 30%

Крупная российская сеть электроники DNS повысила цены на товары до 30%. Директор ритейлера сообщил, что соответствующее решение связано с ростом курса доллара.

Алексеев написал в своем Telegram-канале, что в четверг вся деятельность DNS в одночасье превратилась в распределение дефицита. Появился ажиотажный спрос на товар, сайт перестал справляться с нагрузкой.

«Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%», — заявил директор DNS.

Он не исключил возможность дальнейшего роста цен. По словам Алексеева, на фоне введения санкций пока не понятно, как будут осуществляться поставки большого перечня товаров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперты оценили перспективы доллара до конца зимы в связи с ситуацией на Украине.