Российскую школу в Варшаве облили красной краской

Фасад здания школы при российском посольстве в Варшаве облили красной краской.

Как сообщает ТАСС, от рук вандалов пострадало четырехэтажное здание общеобразовательной школы при посольстве РФ. На фасаде с двух сторон видны большие пятна краски. Школа находится на огороженной территории. Неизвестные, по всей видимости, бросали емкости с краской из-за забора.

На месте инцидента уже работают правоохранительные органы. Персонал школы приступил к очистке фасада.

В школе в последние дни никто не учится. Занятия проводятся дистанционно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 26 февраля начнет действовать запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве.