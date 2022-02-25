Правительство Польши с полуночи закроет воздушное пространство для России

Правительство Польши с полуночи закроет воздушное пространство для России
Отношения Польши и России давно стали прохладными. Фото: pixabay

С полуночи начнет действовать запрет для российских авиакомпаний на полеты в польском воздушном пространстве.

«Соответствующие нормативные акты незамедлительно принимаются. Запрет будет действовать с полуночи», — написал пресс-секретарь кабмина Польши Петр Мюллер в Twitter

Сейчас пассажирские рейсы по маршруту «Варшава – Москва» несколько раз в день выполняют как российский авиаперевозчик «Аэрофлот», так и польский LOT.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава ЛНР ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

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