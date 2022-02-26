В Калининграде заявили, что воздушной блокады из-за закрытия неба Литвы не будет

Самолеты смогут летать из Калининградской области в другие города РФ над нейтральными водами Балтийского моря. Фото: pixabay

Самолеты смогут летать из Калининградской области в другие города РФ над нейтральными водами Балтийского моря. Фото: pixabay

Полеты между Калининградом и другими российскими регионами будут осуществляться в обход воздушного пространства Литвы, если оно будет закрыто.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Он сообщил, что воздушной блокады в случае закрытия неба Литвы для России не будет. Самолеты смогут летать из Калининградской области в другие города РФ над нейтральными водами Балтийского моря и попадать в Россию через территорию Ленинградской области. Это повлечет за собой удлинение маршрута и увеличение время перелета.

В калининградском аэропорту Храброво заявили, что время полета из Калининграда в Москву увеличится примерно на час, в Петербург — на полчаса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии.