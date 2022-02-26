Эксперт: россиянам не нужно бояться блокировки карт Visa и Mastercard

Эксперт: россиянам не нужно бояться блокировки карт Visa и Mastercard
Заблокировать банковские карты систем Visa и Mastercard невозможно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Санкции Запада, введенные против ряда российских банков, не повлияют на работу карт Visa и Mastercard.

Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков, передает РИА Новости.

Эксперт объяснил, что банковские карты систем Visa и Mastercard не смогут подвергнуться блокировке — они продолжат работать в России у всех организаций. По словам Кувикова, россиянам нет смысла поддаваться панике и снимать с них наличные.

«Национальная система платежных систем» позволяет осуществлять операции по картам внутри РФ в обычном режиме. Антироссийские санкции работу карт никак не ограничивают, заверил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Центробанке рассказали, что будет с вкладами россиян с 1 марта 2022 года.

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