Эксперт: россиянам не нужно бояться блокировки карт Visa и Mastercard

Санкции Запада, введенные против ряда российских банков, не повлияют на работу карт Visa и Mastercard.

Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков, передает РИА Новости.

Эксперт объяснил, что банковские карты систем Visa и Mastercard не смогут подвергнуться блокировке — они продолжат работать в России у всех организаций. По словам Кувикова, россиянам нет смысла поддаваться панике и снимать с них наличные.

«Национальная система платежных систем» позволяет осуществлять операции по картам внутри РФ в обычном режиме. Антироссийские санкции работу карт никак не ограничивают, заверил эксперт.

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