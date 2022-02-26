В Центробанке рассказали, что будет с вкладами россиян с 1 марта 2022 года

В Центробанке рассказали, что будет с вкладами россиян с 1 марта 2022 года
Самый ощутимый рост покажут ставки по вкладам, которые открываются на срок от 91 до 180 дней. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Банке России раскрыли судьбу банковских вкладов граждан РФ. Россиян ждут изменения с марта этого года.

Центробанк объявил о важном решении об установлении новых показателей доходности депозитов.

Так, в феврале базовая доходность вклада до востребования составляла 8,13%. ЦБ с марта поднимает этот показатель до 8,31%. Самый ощутимый рост покажут ставки по вкладам, которые открываются на срок от 91 до 180 дней. Если сейчас доходность по ним находится на уровне 7,78%, то со следующего месяца она вырастет до 8,40%.

Также в ЦБ сообщили, что доходность по долларовым вкладам увеличится только в том случае, если депозит открыт на срок от 91 дня. Доходность вкладам в евро, наоборот, будет снижена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спрос вырос в 58 раз: 24 февраля россияне сняли рекордный объем наличности.

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