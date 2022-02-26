С 1 марта россиянам станет сложнее получить разрешение на ношение оружия

Жителям России сообщили, что правила получения разрешения на оружие через несколько дней будут ужесточены.
Новые правила начнут действовать уже с 1 марта. Об этом сообщает заместитель главы московского управления Росгвардии, руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев.
Эксперт добавил, что в марте будут ужесточены требования в отношении получения разрешения на оружие.
Основным изменением станет обязательное прохождение медицинского обследования в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.
Кроме этого, Росгвардия сможет смотреть за прохождением обследования в режиме реального времени.
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