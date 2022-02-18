Россиянам разрешили купить новый пистолет Макарова за 32 тыс. рублей

У группы компаний «Калашников» стартовала продажа нового пистолета «Макаров-PRO». Открытие продаж организовано ко Дню защитника отечества.

Цена новой модели травматического пистолета составляет 32 тысячи рублей, передает пресс-служба компании.

«К празднованию 23 февраля группа компаний „Калашников“ объявляет о начале продаж нового травматического пистолета PM PRO под патрон 9 мм PA. Оружие создано на базе известного своей надёжностью пистолета Макарова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие уготовлено для самообороны, спорта, а также тренировочной стрельбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам перечислят по 10 тысяч рублей с 16 февраля из-за оружия. Некоторые граждане Российской Федерации получат выплату.