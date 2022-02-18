Россиянам разрешили купить новый пистолет Макарова за 32 тыс. рублей

Россиянам разрешили купить новый пистолет Макарова за 32 тыс. рублей
Новая модель травматического пистолета "Калашников". Фото: kalashnikov.media

У группы компаний «Калашников» стартовала продажа нового пистолета «Макаров-PRO». Открытие продаж организовано ко Дню защитника отечества.

Цена новой модели травматического пистолета составляет 32 тысячи рублей, передает пресс-служба компании.

«К празднованию 23 февраля группа компаний „Калашников“ объявляет о начале продаж нового травматического пистолета PM PRO под патрон 9 мм PA. Оружие создано на базе известного своей надёжностью пистолета Макарова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие уготовлено для самообороны, спорта, а также тренировочной стрельбы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам перечислят по 10 тысяч рублей с 16 февраля из-за оружия. Некоторые граждане Российской Федерации получат выплату.

23 февраля калашников оружие травматический пистолет


 

Новости партнеров
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
Слабость после «омикрона»: сколько сохраняется и как от нее избавиться
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам разрешили купить новый пистолет Макарова за 32 тыс. рублей
В пользу петербуржца, чью квартира заливали 6 лет, взыскано почти 1,3 млн
Авиакомпания «Россия» и Dream Aero открыли первый тренажер в Казани
«Семейную ипотеку» расширят для всех многодетных семей
В Ленобласти «Рено Симбол» устроил ДТП со смертельным исходом
Петербуржцы не смогут попасть в парки, сады и скверы из-за шторма
Setl Group подарит Петербургу школы, детсады, поликлинику и дороги
Мигрант вынес с предприятия в Кировском районе имущества на 7 млн