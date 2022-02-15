Россиянам перечислят по 10 тыс. рублей с 16 февраля из-за оружия

Некоторые граждане Российской Федерации с 16 февраля 2022 года получат выплату в размере 10 тысяч рублей.

Размер единовременного пособия в этом году вырос. Денежные средства будут начислены каждому россиянину, несмотря на то, в каком регионе проживает человек. Однако для получения данной суммы необходим ряд определенных условий. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Обогатиться не менее, чем на 10 тысяч рублей смогут жители РФ, которые решат добровольно сдать оружие в правоохранительные органы. Оперативникам можно сдать либо найденное где-то средство вооружения, либо же опасный предмет, хранящийся у человека дома.

В случае, если человек самостоятельно принесет оружие полицейским, подаст заявление на его сдачу, то государство должно будет произвести денежную выплату.

Стоит отметить, что в текущем году размер вознаграждений был увеличен. Так, размер выплат зависит от того, где живет человек.

В Пермском крае за сдачу боевого оружия полагается значительно больше. Все зависит от его класса.

10 500 рублей можно получить, если сдать стражам порядка карабин. Такая сумма выдается лишь раз. А вот за сдачу автомата выдается немногим больше — 12 000 рублей. К слову, за гранатомет государство заплатит 15 000 рублей.

Отмечается, что по 6 000 рублей гарантировано дадут за каждую единицу охотничьего гладкоствольного оружия.

Специалисты рассказывают, что для того, чтобы получить сумму необходимо выполнить ряд простых действий. Во-первых, принести оружие в полицию, а во-вторых, написать заявление и приложить ряд документов.

Вскоре начнутся проверки, а после этого гражданину поступят деньги. Такая процедура длится не более 10 рабочих дней.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионеры получат по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж.