Пенсионеры получат по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Пенсионеры получат по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж
Деньги планируют выдавать за советский стаж. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, некоторым российским пенсионерам выплатят по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж уже в 2022 году.

Жителям Российской Федерации рассказали о деньгах, которые предполагается выдать пожилым гражданам за работу, выполняемую в советское время. Средства начислит Пенсионный Фонд России за весь советский стаж, механизм касается всех страховых пенсий без исключения, передает Primpress.

По мнению Власова, в Сети опубликовано большое количество противоречивых данных о советском стаже, а также о его влиянии на размер пенсии. К слову, данный стаж на самом-то деле дает преимущества для россиян. Так, в случае, если гражданин в 2022 году выходит на пенсию, при этом у него есть период работы до 1991 года, то за них он получит дополнительные проценты.

В ПФР этот процесс называется валоризацией. Кроме того, если у россиянина имеется 10 лет стажа до 1991 года, то расчетный пенсионный капитал увеличивается сразу на 20 процентов. В этом случае пенсию гражданину назначат с учетом повышения за отработанный советский стаж.

Данная мера коснется и уже вышедших на пенсию, и тех, кто только готовится отправиться на заслуженный отдых.

Специалисты считают, что при назначении выплаты будет учитываться весь выработанный стаж. Однако он должен быть подтвержден рядом документов.

Пенсионный эксперт добавил, что максимальная денежная сумма, которая может полагаться пожилым россиянам, работавшим в советское время, при выходе на заслуженную пенсию предполагает 6 тыс. 338 рублей. Эти средства будут вписаны в общий размер пенсии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что щедрый подарок может ждать российских пожилых граждан уже в феврале 2022 года. Все российские пенсионеры могут получить по 90 тысяч рублей уже в феврале. Депутаты Государственной Думы подсчитали, сколько пенсионерам не доплатили за последние несколько лет.

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