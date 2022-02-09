Все российские пенсионеры могут получить по 90 тыс. рублей в феврале

Все российские пенсионеры могут получить по 90 тыс. рублей в феврале
Депутат считает, что размер пенсий в РФ должен быть не менее 30 тыс. рублей в месяц, чтобы пенсионерам нормально жить с нынешним уровнем цен. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Щедрый подарок может ждать российских пожилых граждан уже в феврале 2022 года.

Депутаты Государственной думы подсчитали, сколько пенсионеры недоплатили за последние несколько лет. Та разница может быть выплачены при реализации новых законов, об этом сообщает PRIMPRESS.

Думской фракции КПРФ решила поделиться своими расчетами. Информацию о начислении индексации пенсий в России за минувшие годы рассмотрел депутат Олег Смолин.

Слуга народа заявил, что индексация пенсий в России занижена. 7 лет назад в стране была зафиксирована рекордная инфляция. Согласно официальной информации она была на уровне 12,7%. В тот момент пенсии должны были быть подняты, как минимум на 13%. В реальности же индексация составила только 4%.

Как подсчитал Олег Смолин, в последние годы каждому пенсионеру недоплатили примерно 90 тыс. рублей. Политик считает, что пожилые люди достойны того, чтобы им выплатили данную разницу в полном объеме, отметил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионеры получат новые соцвыплаты в конце первого квартала. Они составят от 5 до 10 тыс. рублей.

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