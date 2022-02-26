Шоу «Орел и решка» на «Пятнице» закроют

Телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с производителем «Орла и решки». Фото: Pixabay

Телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с производителем «Орла и решки». Фото: Pixabay

Телеканал «Пятница» перестал сотрудничать с производителем «Орла и решки» TeenSpirit

«Пятница» принял решение остановить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit. Последний создавал передачу «Орел и решка». Об этом сообщается в социальной сети Telegram на канале «Пятницы».

«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Данное решение было принято в связи с высказываниями продюсера TeenSpirit Марины Гранкиной в адрес лидера Российской Федерации Владимира Путина. Продакшен отстранил ее от должности.

Напомним, что программа «Орел и решка» шла на «Пятнице» с 2013 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса будет продолжаться, несмотря на введение антироссийских санкций.