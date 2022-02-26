Шоу «Орел и решка» на «Пятнице» закроют

Шоу «Орел и решка» на «Пятнице» закроют
Телеканал «Пятница» прекратил сотрудничество с производителем «Орла и решки». Фото: Pixabay

Телеканал «Пятница» перестал сотрудничать с производителем «Орла и решки» TeenSpirit

«Пятница» принял решение остановить сотрудничество с украинским продакшеном TeenSpirit. Последний создавал передачу «Орел и решка». Об этом сообщается в социальной сети Telegram на канале «Пятницы».

«В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Данное решение было принято в связи с высказываниями продюсера TeenSpirit Марины Гранкиной в адрес лидера Российской Федерации Владимира Путина. Продакшен отстранил ее от должности.

Напомним, что программа «Орел и решка» шла на «Пятнице» с 2013 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса будет продолжаться, несмотря на введение антироссийских санкций.

орел и решка политика телеканал "Пятница!" украина


 

Новости партнеров
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
Президент Украины Зеленский высказался о действиях России
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Кофе без сахара назвали лучшим напитком для замедления старения
Аналитик назвал валюту, которая может стать надежнее доллара
Аналитик назвал валюту, которая может стать надежнее доллара
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шоу «Орел и решка» на «Пятнице» закроют
Доктор Мясников советует россиянам отказаться от принятых в СССР принципов ...
РБК: платежная система Mastercard исключила подсанкционные банки из системы
С 27 февраля россияне получат по 7 тыс. рублей
В Пулково отменены и задержаны 25 рейсов
С 1 марта россиянам станет сложнее получить разрешение на ношение оружия
Дамбу, перекрывавшую воду для Крыма, взорвали
Кусок лепнины едва не прибил женщин на улице Бабушкина