Россиян с картой «Мир» лишат выплат с 1 марта 2022 года

Россиян с картой &#171;Мир&#187; лишат выплат с 1 марта 2022 года
Речь идет о возвращении части денег за путешествия по России. Фото: pixabay

Граждан России, у которых есть банковская карта «Мир», предупредили о прекращении выплат по особой программе от правительства с 1 марта 2022 года.

Речь идет о возвращении части денег за путешествия по России. Последний этап туристического кэшбэка запустили 18 января, и должны были завершить в середине апреля. Однако Ростуризм решил закрыть этап досрочно, поскольку все выделенные средства уже освоили.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что всего за месяц российские путешественники купили туров по стране на 12 млрд рублей. Туры забронировали почти 700 тыс. граждан. Они получили 20% от каждой покупки. Всего правительство вернуло им в качестве компенсации 2,5 млрд рублей.

Окно продаж досрочно закроют в ночь на 1 марта. После этого момента туристический кэшбэк действовать не будет, и получить компенсацию на карту «Мир» уже не получится.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что части россиян по заявлению в ПФР выплатят по 15 000 рублей в марте.

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