Части россиян по заявлению в ПФР выплатят по 15 000 рублей в марте

Для получения выплаты нужно обратиться с заявлением в ПФР. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Для получения выплаты нужно обратиться с заявлением в ПФР. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде РФ начали принимать заявления на новую ежемесячную выплату. Пособие в повышенном размере будут выдавать с 1 марта текущего года.

Речь идет о пособии по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, которое выдают только неработающим россиянам. Получить выплаты могут родители, опекуны, усыновители или попечители ребенка, которые не трудоустроены.

Пособие также могут назначить родственнику малыша, если его родители погибли, приговорены к сроку или лишены родительских прав. Об этом сообщает Primpress.

Для получения выплаты нужно обратиться с заявлением в ПФР. Потребуется свидетельство о рождении ребенка и подтверждение, что родитель безработный и не получает пособие по безработице.

С февраля 2022 года размер этого ежемесячного пособия составляет 7 678 рублей. То есть за два месяца родители смогут получить уже 15 356 рублей. Эти суммы будут назначены с марта, если заявление будет подано в феврале.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам пообещали выплату 6500 рублей от соцзащиты.