Сразу на карту: россиянам пообещали выплату 6500 рублей от соцзащиты

В целом размер субсидий может быть как больше указанной суммы, так и меньше. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В целом размер субсидий может быть как больше указанной суммы, так и меньше. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Уже в ближайшие дни граждане России получат денежную выплату от социальной защиты населения.

Речь идет о выплате субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Денежные средства начнут поступать в регионы страны с 25 февраля. Размер выплаты зависит от установленных в каждом конкретном регионе лимитов.

Как сообщили на сайте издания PRIMPRESS, деньги будут зачисляться на банковские карты граждан, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают планку, установленную в регионе проживания. Как правило, это 10–20% от общего дохода семьи. Если люди платят по квитанциям ЖКХ больше, им положены компенсации от государства.

Так, в Москве сумма по квитанциям за коммунальные услуги не должна превышать 10 процентов от общего дохода. Если семья с двумя детьми получает доход в размере 50 тыс. рублей в месяц, а тратит на оплату коммунальных услуг 6500 рублей. Такой семье положена выплата, так как у нее уходит на оплату ЖКХ сумма, превышающая норму.

Отмечается, что размер субсидий может быть как больше указанной суммы, так и меньше. Точную информацию необходимо узнавать уже на местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при оплате ЖКХ россиян ждет неприятный сюрприз — плюс 1000 рублей с каждого человека. Речь идет о комиссиях при оплате услуг ЖКХ через банковскую карту или через банкоматы. К слову, большая часть граждан таким образом и платит «коммуналку».

К сожалению, в последнее время комиссии при оплате услуг ЖКХ стали огромными. Максимально высокой стала комиссия, если платить за ЖКХ в кассе банка. Россиянам приходиться доплачивать еще три процента от общей суммы.

Напомним, в России с 1 февраля 2022 года россияне также могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.