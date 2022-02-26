Сразу на карту: россиянам пообещали выплату 6500 рублей от соцзащиты

Сразу на карту: россиянам пообещали выплату 6500 рублей от соцзащиты
В целом размер субсидий может быть как больше указанной суммы, так и меньше. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Уже в ближайшие дни граждане России получат денежную выплату от социальной защиты населения.

Речь идет о выплате субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Денежные средства начнут поступать в регионы страны с 25 февраля. Размер выплаты зависит от установленных в каждом конкретном регионе лимитов.

Как сообщили на сайте издания PRIMPRESS, деньги будут зачисляться на банковские карты граждан, чьи расходы на оплату ЖКХ превышают планку, установленную в регионе проживания. Как правило, это 10–20% от общего дохода семьи. Если люди платят по квитанциям ЖКХ больше, им положены компенсации от государства.

Так, в Москве сумма по квитанциям за коммунальные услуги не должна превышать 10 процентов от общего дохода. Если семья с двумя детьми получает доход в размере 50 тыс. рублей в месяц, а тратит на оплату коммунальных услуг 6500 рублей. Такой семье положена выплата, так как у нее уходит на оплату ЖКХ сумма, превышающая норму.

Отмечается, что размер субсидий может быть как больше указанной суммы, так и меньше. Точную информацию необходимо узнавать уже на местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при оплате ЖКХ россиян ждет неприятный сюрприз — плюс 1000 рублей с каждого человека. Речь идет о комиссиях при оплате услуг ЖКХ через банковскую карту или через банкоматы. К слову, большая часть граждан таким образом и платит «коммуналку».

К сожалению, в последнее время комиссии при оплате услуг ЖКХ стали огромными. Максимально высокой стала комиссия, если платить за ЖКХ в кассе банка. Россиянам приходиться доплачивать еще три процента от общей суммы.

Напомним, в России с 1 февраля 2022 года россияне также могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.

выплаты льгота Россия соцзащита


 

Новости партнеров
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Валиеву наградили колье с сердцами взамен олимпийской медали
Аналитик назвал валюту, которая может стать надежнее доллара
Аналитик назвал валюту, которая может стать надежнее доллара
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
Ученые рассказали, какой сорт чая может вызвать онкологию
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сразу на карту: россиянам пообещали выплату 6500 рублей от соцзащиты
Двое с электрошокером напали на девушку в салоне сотовой связи на Енотаевской
ПФР опубликовал график мартовских пенсий для жителей Петербурга и Ленобласти
Диетолог назвала продукты, снижающие давление
Кардиолог назвал витамины, необходимые для сердца после перенесенного COVID
Болгария закрыла воздушное пространство для самолетов из России
Россия откроет авиасообщение с Китаем и Индонезией в марте
Жители Мелитополя вышли с приветствием к российским военным