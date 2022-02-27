На фоне ситуации на Украине СберБанк разослал свои клиентам памятку

В СберБанке сообщили о том, что банк продолжает свою работу в штатном режиме.

Отмечают, что никаких ограничений после введения санкций нет. Клиентам также доступны все операции. Банк и все его сервисы работают в обычном режиме.

Купить или продать валюту возможно по текущему курсу. Сделать это можно и в отделениях Сбера, и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Много вопросов возникало у клиентов по поводу валюты. Возможно ли ее свободно снять со счета. В Банке рассказали, что средства, которые лежат на счетах, доступны по первому требованию.

Валютные переводы также работают в штатном режиме, доступен и перевод. Однако в связи с дополнительной проверкой на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено.

В настоящий момент Банк анализирует, какие ограничения коснутся его работы с иностранными корреспондентскими счетами в конце марта. Клиентов предупредили, что совершать операции по картам Visa и MasterCard можно в обычном режиме без ограничений.

К слову, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.

Особое внимание уделили вопросу оплаты с помощью ApplePay, GooglePay. Бесконтактная технология оплаты покупок работает также, как и ранее.

Недавно введенные санкции никак не отразились на операциях с российскими и иностранными ценными бумагами. Трансакции проводятся, как и раньше.

В данный момент операции по покупке и продаже иностранных ценных бумаг на Московской бирже доступны россиянам. Однако внебиржевые операции с иностранными ценными бумагами временно не доступн ыв связи с волатильностью на фондовом рынке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кабинет министров Федеративной Республики Германия заявил, что попавшие под санкции банки Российской Федерации будут исключены из платежной системы SWIFT. Западные страны договорились, что исключат банки РФ из международной системы платежей SWIFT. Кроме того, «при необходимости» список кредитных организаций может быть увеличен.