Чехия направила Украине оружие на 8,6 млн долларов

Чехия направила Украине оружие на 8,6 млн долларов
Доставкой занимается Минобороны Чехии. Фото: pixabay

Вооруженные силы Чехии направили на Украину поезд с оружием на сумму около 8,6 миллиона долларов.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ВС Чехии. В сообщении говорится, что оружие направляется на помощь украинским войскам. Утром 27 февраля поезд с оружием пересек чешско-польскую границу и следует дальше к территории Украины. В течение дня в Чехии загрузят следующий поезд.

В субботу власти Чехии одобрили направление оружия и боеприпасов на Украину. Это пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы на общую сумму 188 миллионов крон (около 8,6 миллиона долларов), передает ТАСС.

Доставкой занимается Минобороны Чехии. Ранее страна передала в дар Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов калибра 152 мм.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минобороны РФ сообщило об уничтожении 975 военных объектов Украины.

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