Минобороны РФ сообщило об уничтожении 975 военных объектов Украины

Вооруженные силы России уничтожили 975 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В субботу российская армия нанесла очередной удар высокоточным оружием с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по военным объектам украины. Конашенков заявил, что удары по украинским городам и населенным пунктам Россия не наносит. По его словам, принимаются все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Помимо поражения 975 военных объектов, ВС РФ сбили 26 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также две тактические ракеты «Точка-У».

Также армия уничтожила 223 танка и бронированных машин, 28 самолетов на земле, 39 реактивных систем залпового оня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 военных машины.

«Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 км. Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 км. Взяты под контроль Павлополь и Пищевик», — заявил Конашенков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Франция мобилизует 9,5 тысячи солдат из-за ситуации на Украине.