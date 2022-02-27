Франция мобилизует 9,5 тысячи солдат из-за ситуации на Украине

Франция приведет в боевую готовность около 9,5 тысячи солдат в связи с военной операцией России на Украине.

Как сообщает Agence France-Presse (AFP), более 1500 французских солдат направят на укрепление восточного фланга НАТО, 500 из них направят в Румынию. Еще 400 французских военнослужащих уже находятся в Эстонии, где будут обеспечивать прибытие в эту страну четырех истребителей, необходимых «для укрепления воздушной обороны прибалтийских государств». Еще 600 солдат направят на поддержку воздушной обороны Польши.

Порядка 8 тысяч солдат будут «находиться в состоянии боевой готовности, являясь частью сил быстрого реагирования НАТО».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Германия отправит Украине противотанковые орудия и ракеты Stinger.