Германия отправит Украине противотанковые орудия и ракеты Stinger

Германия решила поставить Украине тысячу противотанковых орудий, а также 500 ракет Stinger.

Об этом в своем Twitter сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. Так, Германия отправит одну тысячу противотанковых орудий, а также полтысячи ракет Stinger на Украину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель дала публичный комментарий по поводу ситуации, сложившейся на Украине. По словам бывшего канцлера ФРГ, назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием в истории Европы после окончания холодной войны».

Также Gazeta.SPb.ru писала, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что санкции Запада против Российской Федерации означают «полноценную» блокаду российских банков.