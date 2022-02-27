Полуторагодовалая девочка с температурой 41 градус умерла в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга полиция разбирается в обстоятельствах смерти полуторагодовалой девочки.

Как установили правоохранители, 21-летняя девушка вместе с дочкой приехала к своему отцу, проживающему в квартире на Заневском проспекте. В пятницу малышки начался жар и на дом был вызван врач. После визита медика ребенок уснул. На следующий день температура поднялась уже до 41 градуса. Родственники вызвали скорую, которой по прибытии оставалось только констатировать смерть малышки. Об этом сообщает 78.ru.

Труп девочки направили в морг, где будет установлена причина смерти. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Вольво» сбил семилетнюю девочку на проспекте Героев.