Австралия готова поставлять оружие Украине

Австралия собирается поставлять оружие Украине через партнеров по НАТО. Страна заявила о готовности.

Австралия хочет начать поставлять оружие Украине через партнеров по НАТО. Об этом сообщил премьер-министр государства Скотт Моррисон, передает издание Sydney Morning Herald.

В данный момент Австралия уже оказывает поддержку Киеву. Страна отправляет деньги нелетальной помощи.

При этом, Канберра начнет оказывать Украине любую поддержку и поставлять туда летальные средства, причем через своих партнеров по НАТО, в частности Соединенные Штаты Америки и Британию.

«Мы будем работать через эти каналы», — заявил премьер-министр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вооруженные силы Чехии направили на Украину поезд с оружием на сумму около 8,6 миллиона долларов.