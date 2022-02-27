Диетолог посоветовала поддерживать иммунитет осенними заготовками

В заготовленных овощах больше полезных веществ, чем в купленных в магазине. Фото: pixabay

В заготовленных овощах больше полезных веществ, чем в купленных в магазине. Фото: pixabay

Врач-диетолог Юлия Пигарева порекомендовала поддерживать иммунитет, употребляя заготовленные с осени овощи.

Специалист заявила, что для улучшения ослабевающего в межсезонье иммунитета нужно употреблять помидоры и огурцы, заготовленные с осени. Пигарева объяснила, что в этих овощах больше полезных веществ, чем в купленных в магазине. Об этом пишет inc-news.

Диетолог добавила, что источниками витаминов, необходимых организму в весенний период, также являются свекла, морковь и картофель.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что британские ученые доказали, что дефицит витамина D невозможно восполнить только продуктами. Для этого нужно пребывать на солнце или принимать добавки.