Что значит для России отключение от системы SWIFT

Отключение от международной межбанковской системы SWIFT называют главной угрозой санкций США против России.

Вопрос об отключении РФ от системы SWIFT уже не один раз поднимался после инцидента с Крымом. В августе в 2014 году сообщалось, что Великобритания предложила отключить Россию от SWIFT, однако эта инициатива не нашла поддержки у других европейских стран.

В марте 2015 года во время совместной пресс-конференции в Варшаве с министром иностранных дел Великобритании Филипом Хаммондом министр иностранных дел Польши заявил, что есть много вариантов санкций. Он назвал отключение страны от системы SWIFT “ядерным оружием”, которое нанесет вред всем сторонам» и «является самой крайней мерой». В апреле 2018 г. президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что отключение России от системы SWIFT маловероятно. Он отметил, что «до такой крайности геополитика не дойдет». В декабре 2018 года во время обострения конфликта между Россией и Украиной по поводу инцидента в Керченском проливе спецпредставитель Госдепа Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер снова предложил отключить Россию от системы SWIFT, однако его предложение опять никто не поддержал.

Россия приняла ряд мер по защите российских банков и клиентов от санкций со стороны Соединенных Штатов и Европы, направленных на подрыв российской финансовой платежной системы. В частности, было принято решение о создании национальной платежной системы с опорой на ЦБ, сообщает Российский Совет по международным делам.

По словам экспертов, отключение от системы SWIFT означает отделение национальной банковской системы от мировой финансовой системы и подрывает возможность перевода средств между правительствами, предприятиями и финансовыми учреждениями, что наносит им серьезный ущерб.

Ранее исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст считает, что отключение России от Visa и Mastercard маловероятным событием. По его словам, при этом сложности с использованием международных платежных систем могут возникнуть при ограничении банков страны на доступ к корреспондентским счетам.

Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT заявило о готовности исполнить решение стран Запада о санкциях против ряда российских банков после «правового распоряжения». В SWIFT заявили, что взаимодействуют с властями европейских стран. Сейчас выясняются детали о российских банках, против которых будут введены новые меры. Общество готовится выполнять их по правовому распоряжению.

Решение об отключении попавших под санкции банков РФ от SWIFT приняли США, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Германия и Еврокомиссия. Помимо этой меры, Запад намерен ограничить возможности Центробанка России по поддержке курса рубля при помощи международных финансовых операций. Кроме того, состоятельных россиян лишат возможности получить европейское гражданство в обмен на инвестиции.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.