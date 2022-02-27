BP избавится от своей доли в «Роснефти»

Британская нефтяная корпорация British Petroleum заявила, что избавится от своей доли в «Роснефти» из-за спецоперации России на Украине.

BP намерена избавится от доли 19,75% в российской компании.

«Совет директоров BP сегодня объявил, что BP избавится от своей доли в «Роснефти». BP имела долю в размере 19,75% в «Роснефти» с 2013 года», — говорится в сообщении.

Исполнительный директор British Petroleum Бернард Луни и бывший глава компании Боб Дадли выходят из совета директоров «Роснефти», сообщает ТАСС.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.