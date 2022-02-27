Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих карьерных планах.

«Пока не собираюсь завершать карьеру. Продолжаю кататься», — написала она в ответ на вопрос подписчицы в Instagram.

Спортсменка не уточнила ничего по поводу участия в Олимпийских играх — 2026 в Милане. Елизавета Туктамышева в нынешнем сезоне стала первой запасной на ОИ-2022 в Пекине. Она провела сбор в Красноярске вместе с олимпийской командой России, но потом вернулась в Петербург.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спортсменка назвала условия, при которых готова сниматься в откровенных сценах. Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не против сняться однажды в фильме. Она бы согласилась поработать с именитым режиссером, например, Вуди Алленом.