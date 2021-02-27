Фигуристка Туктамышева готова сняться в постельной сцене за мороженое

Спортсменка назвала условия, при которых готова сниматься в откровенных сценах.

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не против сняться однажды в фильме. Она бы согласилась поработать с именитым режиссером, например, Вуди Алленом. Спортсменка допускает, что могла бы даже принять участие в откровенной сцене и назвала условие в интервью журналу Maxim.

Туктамышева отметила, что ей хотелось бы, чтобы все было красиво, и чтобы ее после съемок угостили мороженым. Также фигуристка призналась, что долгое время комплексовала из-за маленького роста, но со временем научилась это принимать и любить в себе.

«Это же забавно, когда я всё-таки дотягиваюсь до верхних кнопок в лифте, но подставляю стул, чтобы достать кофту из шкафа»,

— отметила Туктамышева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Туктамышева разделась для обложки Maxim.