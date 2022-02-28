У россиян началась шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя в марте предстоит тем, кто трудится пять дней в неделю. Фото: pixabay

Шестидневная рабочая неделя в марте предстоит тем, кто трудится пять дней в неделю. Фото: pixabay

На территории России началась шестидневная рабочая неделя. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

В стране было принято решение о переносен рабочего дня на субботу, чтобы не разрывать праздничные дни – 7 и 8 марта. В результате шестидневная рабочая неделя продлится с 28 февраля по 5 марта.

Как сообщили «РИА Новости», эксперт объяснила, что суббота, 5 марта, будет для россиян рабочей из-за переноса выходного. Однако работать можно будет на час меньше, так как этот день считается предпраздничным. При этом сокращение рабочего дня никак не скажется на сумме заработка.

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