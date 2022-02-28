Без утренней уборки в Петербурге остались Калининский и Красногвардейский районы

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудовани.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Меньше техники в Приморском районе, а вот до Калининского, Красногвардейского и Фрунзенского районов города, уборочные машины, кажется, не доехали. Там замечено считанное число спецмашин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Заречной улицы пожаловались на отсутствие уборки мусора. Огромные пакеты с отходами почти полностью заслонили мусорные баки. В комментариях один из пользователей заявил, что мусоровоз не появлялся уже более месяца.