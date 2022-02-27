Не вывозят месяц: жители Заречной улицы пожаловались на отсутствие уборки мусора

Петербуржцы снова пожаловались на плохую уборку мусора. На этот раз контейнеры с отходами оказались переполнены во дворе домов на Заречной улице.

Кадрами образовавшейся свалки горожане поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что контейнерная площадка полностью заполнена мусором. Огромные пакеты с отходами почти полностью заслонили мусорные баки. В комментариях один из пользователей заявил, что мусоровоз не появлялся уже более месяца.

«Мусор не вывозят аж с 24 января», — написал подписчик.

Напомним, что мусорный коллапс произошел в городе на Неве в первые дни 2022 года. Помойки ломились от большого количества мусора. «Невский экологический оператор», который стал регоператором с 1 января, не смог справиться с тотальным зарастанием дворов. Жалобы, не переставая, начали поступать в адрес «НЭО».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы вправе добиваться возврата денег за невывезенный «Невским экологическим оператором» мусор.