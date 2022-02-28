Торги на Московской бирже 28 февраля откроются не ранее 15:00

Торги на Московской бирже 28 февраля откроются не ранее 15:00
Банк России оценит целесообразность открытия торгов. Фото: cbr.ru

Центральный банк РФ отложил начало торгов на валютном и денежном рынках, а также рынке РЕПО на Московской бирже до 10:00. Торги на остальных рынках откроются не раньше 15:00.

При этом точное время начала торгов будет обвялено в 13:00, как и ожидалось.

«Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что курс евро поднялся до исторического максимума и превысил 127 рублей на рынке Forex.

Напомним, что сразу после того, как глава Российской Федерации Владимир Путин объявил о военной операции в Донбассе, курс доллара приблизился к 90 рублям, а евро превысил 100 рублей.

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