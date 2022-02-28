В Понтонном мужчина воткнул нож в глаз собутыльнику

В Понтонном мужчина воткнул нож в глаз собутыльнику
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: unsplash

В Колпинском районе Петербурга госпитализировали мужчину с ножевым ранением глаза. По подозрению задержан его собутыльник.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось рано утром 27 февраля в квартире дома №11 по улице Александра Товпеко в поселке Понтонный. Полицию вызвал друг пострадавшего.

Полицейские по прибытии установили, что бригада скорой помощи забрала в больницу 42-летнего мужчину в состоянии средней тяжести. Его госпитализировали с ножевым ранением правого глаза, закрытой черепно-мозговой травмой и запахом алкоголя.

Подозреваемого задержали на месте преступления. Им оказался 40-летний мужчина, который снимает эту квартиру.

Выяснилось, что мужчины выпивали и под утро между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватился за нож и воткнул его в глаз гостю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестные в капюшонах зарезали мигранта на Васильевском острове.

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