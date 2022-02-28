Неизвестные в капюшонах зарезали мигранта на Васильевском острове

В Василеостровском районе убили гражданина Узбекистана. Полиция разыскивает подозреваемых.

Как стало известно Gazeta.SPb, в воскресенье в 23:53 житель дома №45 по Морской набережной вызвал полицию. Он сообщил правоохранителям, что двое неизвестных ударили ножом мужчину у его дома и скрылись.

Прибывшие стражи порядка обнаружили труп 36-летнего мигранта. Ножевые ранения были нанесены по различным частям тела. Убитый прибыл в Россию четыре года назад на заработки.

Преступникам на вид около 30 лет, оба ростом около 170-175 сантиметров. Были одеты в черные куртки с капюшоном. У одного из них кавказский тип лица. Ориентировку разослали по отделам полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на даче в Ленобласти нашли завернутый в полиэтилен труп.