Загоревшийся «УАЗ» на севере Петербурга тушили пять часов

Загоревшийся &#171;УАЗ&#187; на севере Петербурга тушили пять часов
Пожар уже потушили. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Приморском районе Петербурга спасатели почти пять часов тушили автомобильный пожар.

По данным пресс-службы городского управления МЧС, все случилось в понедельник у дома №13 по улице Репищева. Местные жители вызвали пожарных в 5:07.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС выяснили, что горит автомобиль «УАЗ». Он сгорел полностью, а припаркованная рядом иномарка «Форд» частично пострадала.

С огнем боролись почти пять часов — в 9:50 пожар был ликвидирован.

На месте ЧП работали девять человек личного состава и две единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полыхающий Mercedes повредил припаркованную рядом «Ниву» на Металлистов.

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