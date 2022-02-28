Полыхающий Mercedes повредил припаркованную рядом «Ниву» на Металлистов

В в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил легковой автомобиль.

Возгорание случилось в понедельник, 28 февраля, по адресу: проспект Металлистов, дом 72, корп. 3. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:07. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в автомобиле «Mercedes» сгорели сгораемые части, а также частично пострадал рядом стоящий автомобиль «Нива».

В 05:32 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре на Петроградской стороне пострадала женщина. Пожар случился на последнем этаже шестиэтажного жилого дома. Огонь распространился по площади в 50 квадратных метров.