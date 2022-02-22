При пожаре на Петроградской стороне пострадала женщина

При пожаре на Петроградской стороне пострадала женщина
Горит дом №37 по улице Ленина. Фото: google.maps

В Петроградском районе Петербурга продолжают тушить пожар в жилом доме. С места происшествия госпитализирован один человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, при пожаре в жилом доме на улице Ленина, 37, пострадала женщина. Она госпитализирована бригадой скорой помощи.

По уточненной информации, пожар случился на последнем этаже шестиэтажного жилого дома. Огонь распространился по площади в 50 квадратных метров.

В 00:34 пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС. На месте ЧП сейчас работают 27 человек личного состава и шесть единиц техники.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Васильевском острове загорелось заброшенное здание.

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