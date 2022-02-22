На Васильевском острове загорелось заброшенное здание

В Василеостровском районе Петербурга спасатели полчаса боролись с пожаром в заброшенном здании.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС, все случилось на Уральской улице, дом 1 Ж. Очевидцы вызвали пожарных во вторник в 23:13.

Пожар произошел в двухэтажном здании размером 20 на 100 метров, которое находится на капитальном ремонте. Возгорание началось на втором этаже, горение происходило на площади 5 квадратных метров.

На борьбу с пожаром направили 10 человек личного состава и две единицы техники. С огнем справились за полчаса. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двухлетняя девочка проломила череп на детской площадке на Лени Голикова.