На Васильевском острове загорелось заброшенное здание

На Васильевском острове загорелось заброшенное здание
Пожар потушили за полчаса. Фото: google.maps

В Василеостровском районе Петербурга спасатели полчаса боролись с пожаром в заброшенном здании.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС, все случилось на Уральской улице, дом 1 Ж. Очевидцы вызвали пожарных во вторник в 23:13.

Пожар произошел в двухэтажном здании размером 20 на 100 метров, которое находится на капитальном ремонте. Возгорание началось на втором этаже, горение происходило на площади 5 квадратных метров.

На борьбу с пожаром направили 10 человек личного состава и две единицы техники. С огнем справились за полчаса. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двухлетняя девочка проломила череп на детской площадке на Лени Голикова.

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