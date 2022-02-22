Двухлетняя девочка проломила череп на детской площадке на Лени Голикова

В Кировском районе Петербурга выясняются обстоятельства травмирования ребенка. Двухлетняя девочка попала в реанимацию после игры на детской площадке.

Инцидент произошел 21 февраля на улице Лени Голикова. В 17:30 в детскую городскую больницу доставили девочку возраста 2,5 года. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени и перелом кости с переходом на основание черепа.

Как сообщил 78.ru, ребенка положили в реанимацию состоянии средней тяжести.

Правоохранители выяснили, что ребенок упал с высоты 110 см на землю, ударившись при этом затылком. По данному факту проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что годовалого ребенка госпитализировали в петербургскую больницу после отравления лекарствами. Когда кроху клали в больницу, доктора оценили его состояние как тяжелое.