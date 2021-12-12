Годовалого ребенка госпитализировали в петербургскую больницу после отравления лекарствами

В одно из медицинских учреждений Петербурга привезли годовалого мальчика, который отравился лекарственными препаратами.

Когда кроху клали в больницу, доктора оценили его состояние как тяжелое. Об этом сообщают «Невские Новости».

Ребенка доставили вечером 11 декабря с острым отравлением.

По словам родителей малыша, в квартире на улице Дыбенко пострадавший добрался до назальных капель в том момент, когда взрослые отвлеклись.

Семья мальчика полная и на профилактическом учете не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе шестиклассница была госпитализирована в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса с сильным отравлением неизвестным веществом.